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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: Madende göçük oluştu

Adana'nın Feke ilçesindeki çinko madeninde, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak açıklanan 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından göçük oluştu. Göçükten ağır yaralı olarak çıkarılan maden işçisi Arif Karayavuz, hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 02:47
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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: Madende göçük oluştu, 1 işçi ağır yaralandı

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: Madende göçük oluştu
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Adana'nın Feke ilçesindeki madende oluşan göçüğün altında kalan bir kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre, Saimbeyli ilçesinde 23 Şubat'ta saat 20:37'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.

Diğer işçilerle madende çalışan 29 yaşındaki Arif Karayavuz göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karayavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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