Adana’da 4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Kaynak: İHA
Adana’da 4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Olay, 21 Temmuz'da Topalak Mahallesi'ndeki Çatalan Köprüsü'nde gerçekleşmişti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş ile birlikte köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Kaza sonrası yapılan aramada, dalgıç polisler 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine otomobilin dışında ulaştı.

4 saat süren çalışmanın ardından, anne Emine, baba Veysel ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş’un cansız bedenlerine otomobilin içinde ulaşıldı. 25 metre derinlikteki otomobilden sırasıyla önce Mete, ardından anne Emine ve en son baba Veysel’in cesetleri çıkarıldı.

Aile, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana defnedildi.

Otomobilin köprüden düştüğü anlara dair yeni görüntüler ise olayın trajik boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

aw252284-01.jpg

aw252284-02-001.jpg

aw252284-03.jpg

aw252284-04.jpg

aw252284-10-001.jpg

aw252284-09.jpg

aw252284-08.jpg

aw252284-07.jpg

aw252284-06.jpg

İlgili Haberler
Panama-Kosta Rika sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Panama-Kosta Rika sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
Terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 kişi yakalandı Gündem
Terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 kişi yakalandı
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti Video
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz! Yazarlar
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz!
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak Yazarlar
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü Yazarlar
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü
Atanmış bakan seçilmiş başkan Yazarlar
Atanmış bakan seçilmiş başkan