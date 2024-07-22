Adana’da 4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

Olay, 21 Temmuz'da Topalak Mahallesi'ndeki Çatalan Köprüsü'nde gerçekleşmişti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş ile birlikte köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Kaza sonrası yapılan aramada, dalgıç polisler 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine otomobilin dışında ulaştı.

4 saat süren çalışmanın ardından, anne Emine, baba Veysel ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş’un cansız bedenlerine otomobilin içinde ulaşıldı. 25 metre derinlikteki otomobilden sırasıyla önce Mete, ardından anne Emine ve en son baba Veysel’in cesetleri çıkarıldı.

Aile, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana defnedildi.

Otomobilin köprüden düştüğü anlara dair yeni görüntüler ise olayın trajik boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.