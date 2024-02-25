Adana’da 7 milyon 776 bin kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA
Adana’da 7 milyon 776 bin kaçak sigara ele geçirildi
Adana’da polis bir panelvan aracın içinde 7 milyon 776 bin doldurulmuş kaçak sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde birçok gümrük kaçağı cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapan işyerlerine baskın yapıldı. Bunların yanı sıra şüpheli bir panelvan aracı da durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İşyerlerine yapılan operasyonlarda ise 26 gümrük kaçağı cep telefonu ile 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı, 6’sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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