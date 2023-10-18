Adana’da ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu. 2 polis yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesindeki D-400 Karayolu üzerinde ABD Konsolosluğu önünde gece saatlerinde toplanan kalabalık, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Polis kontrolünde yapılan basın açıklaması sonrası grup dağılırken, bu sırada bazı kişiler konsolosluğun duvarlarına taşlı ve molotoflu saldırıda bulundu.

Polis ekipleri, taşkınlık çıkaran grubu uzun süre anons yaparak dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

2 POLİS MEMURU YARARLANDI

Olay sırasında başına taş isabet eden 2 polis memuru yaralandı. Atılan taşlar yüzünden yoldan geçen sivil araçların da zarar görmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup sloganlar atarak dağıldı.