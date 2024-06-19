Adana'da akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarptı

Faruk Akçakaya'nın kullandığı akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın yönetimindeki karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Tırın taşıdığı akaryakıtın alev alması sonucunda bir patlama meydana geldi. Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.