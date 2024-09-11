Adana'da anız yangını belediyenin şantiyesine sıçradı

Saat 18.00 civarında başlayan yanma, kısa sürede büyüyerek gökyüzünün yoğun dumanların yükselmesine neden oldu. Şehrin uzak noktalarından bile görünen, bölgedeki gösteriyi tedirgin etti.

Yangının fark edilmesinin ardından çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şantiyede bulunan atık malzemelerin içeriğinde yer almaka, itfaiye ekipleri ve Seyhan Belediyesi personelinin ortak müdahalesinde bulunuldu. Yangın, yaklaşık bir saat süren yoğun çabasıyla kontrol edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu şantiyedeki atık malzemeler zarar görürken, itfaiye birimlerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini sürdürmeye devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise kurumsal olarak araştırılıyor.