Adana'da anız yangını belediyenin şantiyesine sıçradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da anız yangını belediyenin şantiyesine sıçradı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de ortaya çıkan bir anız yangını, Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait şantiyeye sıçradı.

Saat 18.00 civarında başlayan yanma, kısa sürede büyüyerek gökyüzünün yoğun dumanların yükselmesine neden oldu. Şehrin uzak noktalarından bile görünen, bölgedeki gösteriyi tedirgin etti.

Yangının fark edilmesinin ardından çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şantiyede bulunan atık malzemelerin içeriğinde yer almaka, itfaiye ekipleri ve Seyhan Belediyesi personelinin ortak müdahalesinde bulunuldu. Yangın, yaklaşık bir saat süren yoğun çabasıyla kontrol edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu şantiyedeki atık malzemeler zarar görürken, itfaiye birimlerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini sürdürmeye devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise kurumsal olarak araştırılıyor.

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