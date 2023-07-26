Adana’da araç kiralama kavgası 1 ölü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, araç kiralama konusunda anlaşmazlığa düşen 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Bayram Akbaş (25) hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Adana’da araç kiralama kavgası 1 ölü

DHA'nın haberine göre; Olay yerinden kaçan 3 şüpheli için polis operasyon başlattı.

Arkadaşının Evinde Vuruldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşının evine giden Bayram Akbaş, burada sohbet ederken, S.A., B.Y. ve Ö.C.A. isimli 3 kişi geldi. Akbaş, bu kişilerle araç kiralama meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.C.A. ve S.A., tabancalarını çekerek Akbaş’a ateş etti. Akbaş, göğsüne, bacağına ve ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastaneye Yetiştirilemedi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akbaş’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları aracın plakası tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon düzenliyor.

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