Adana'da balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Adana'da balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldığı bildirildi.

Oltasına köpek balığı takıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avına çıkan amatör balıkçı Cafer Özdemir, oltasına takılan 60-70 santimetre boyundaki yavru köpek balığı ile büyük bir sürpriz yaşadı.

Özdemir ve arkadaşları, ilk kez köpek balığı yakalamanın heyecanını yaşarken, bu anları kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Ceyhan'da sağlık sektöründe çalışan ve yaklaşık 6 yıldır balık avlayan Cafer Özdemir, 4,5 metrelik teknesiyle arkadaşlarını da yanına alarak Yumurtalık Limanı'ndan denize açıldı.

Küçük Yumurtalık ve Haylazlı-Kokar açıklarında avlanan Özdemir'in oltasına ağır bir balık takıldı.

Uzun uğraşlar sonucunda balığı deniz yüzeyine çıkaran Özdemir ve arkadaşları, 60-70 santimetre boyundaki yavru köpek balığını görünce büyük bir heyecan yaşadı.

Küçük balık için kullanılan takımlardaki iki iğnenin ucuna takılan köpek balığı, daha sonra tekrar denize bırakıldı.

Bölgede daha önce de görülen bir cins köpek balığı yavrusunu yakalayan Özdemir, "Arkadaşlarımızla yaklaşık 6 yıldır farklı zamanlarda balığa çıkıyoruz. Oltanın sertleşmesiyle büyük bir balık yakaladığımı anladım. Uzun uğraşlar sonucunda suyun yüzeyine çıkardığımda 60-70 santimetre boyunda köpek balığını görünce şaşkına döndüm. Arkadaşlarımla birlikte görüntü ve fotoğraf çektikten sonra tekrar serbest bıraktık. Hepimiz çok mutlu olduk ve çok şaşırdık. Bizim için güzel bir anı ve tecrübe oldu" dedi.

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