Adana’da Bayram alışverişi yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramına kısa bir süre kalması nedeniyle vatandaşlar, bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe akın etti.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Sokakta vatandaşların Bayram öncesi en çok alışveriş yaptığı yerlerden birisi oldu. Sokakta bulunan mağaza ve caddelere resmen doldu taştı.

Yoğunluktan dolayı mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Şehir merkezinde adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı.

Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet ve bayram şekerleri aldıkları görüldü. Bu yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.