Adana’da bıçakla dehşet saçtılar: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da bıçakla dehşet saçtılar: Ölü ve yaralı var

Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda iki kişi bıçakla yaralandı. Olayda yaralananlardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda iki kişi bıçakla yaralanmış halde bulundu. Yaralılardan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Adana’da bıçakla dehşet saçtılar: Ölü ve yaralı var

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