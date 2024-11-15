Adana’da bıçaklı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da bıçaklı kavga

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani ve E.C. sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.C, Rahmani'yi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Rahmani, kanlar içerisinde yere yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Rahmani'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şüpheli E.C ise bölgeye yakın bir yerde polis tarafından yakalandı.

Adana’da bıçaklı kavga

Ağır yaralanan Rahmani, hastaneye kaldırılmıştı. Rahmani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Haberler
Diyabetli çocukların tedavisinde spor etkili olur mu? Uzmanlar ve bilim bu konuda bakın ne söylüyor!
Diyabetli çocukların tedavisinde spor etkili olur mu? Uzmanlar ve bilim bu konuda bakın ne söylüyor!
Bluesky'da kullanıcı patlaması: 24 saatte 1 milyon yeni kayıt
Bluesky'da kullanıcı patlaması: 24 saatte 1 milyon yeni kayıt
Emniyetten ”En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi
Emniyetten ”En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi
Erzincan'da trafik uygulaması! Erzincan polisinden yüzde yüze yakın başarı
Erzincan'da trafik uygulaması! Erzincan polisinden yüzde yüze yakın başarı
ABD'den Ford Motor'a 165 milyon dolar ceza
ABD'den Ford Motor'a 165 milyon dolar ceza