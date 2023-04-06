6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış

Adana'da denetim ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin 3 saatte bin 385 lira topladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 00:52
Takip Et

Adana'da bir dilencinin 3 saatte bin 385 lira topladığı belirlendi

Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
+
Aa
-

(İHA) Adana'da Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilenen şahıslara karşı harekete geçildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri bir çok dilenciye işlem yaparken sabah 08.00'dan 11.00'a kadar dilenen bir şahsın üzerinden çıkan para dikkat çekti.

DİLENCİYE YASAL İŞLEM YAPILDI

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsın üst aramasında çıkan miktarın bin 385 lira olduğu öğrenildi.

Dilencinin 3 saat gibi kısa sürede bin 385 lirayı topladığı belirtildi.

Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
6
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.