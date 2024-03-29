Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı

Adana’da yine ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Seyhan’da bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Arzu Y. adındaki bir kadın evde birlikte içki içtiği sevgilisi Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y. ile sokakta yürüyüşe çıktı.

Şüpheliler gözlerine kestirdikleri kamyonu çalmaya karar verdi.

Kamyonetin kelebek camını kıran Arzu Y. direksiyon başına geçti. Aykut T. ile kadının 8 yaşındaki oğlu H.Y. ise aracı iterek bölgeden uzaklaştı.

Daha sonra Arzu Y., düz kontak yaparak kamyoneti çalıştırdı. Ancak şüpheliler aracı kısa süre sonra bir sokakta bırakıp gitti.

Ekipler hırsızlık ihbarının ardından kamera görüntülerini izledi. Yakalanan çiftlerden Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.