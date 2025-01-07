Adana’da büyük risk: Hava kirliliği öldürüyor

Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, "Türkiye'de solunum yolu hastalıkları nedeniyle yaşanan ölüm oranları son yıllarda 2 katına çıktı ancak Adana'da yapılan ölçümlerde bu ölüm artışı 2.2 katı olarak rapor edilmiş. Adana'da solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölüm artış oranları Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin büyük bölümü başta olmak üzere D-400 Karayolu'nun güneyinde kalan mahalleler ve Seyhan ilçesinin özellikle Fevzipaşa ve Fatih mahallelerinin yer aldığı bölgelerde kömür yakılması nedeniyle hava kirliliği oluşuyor.

Yaz aylarında anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliği ile karşı karşıya kalan Adanalılar, kış aylarında da akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlanıyor. Bazı vatandaşlar yolda yürürken elleriyle burnunu kapatırken, bazıları ise atkı takarak bir nebze de olsa hava kirliliğinden etkilenmemeye çalışıyor.

HAVA KİRLİLİĞİ SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Topal, "Adana'da yaşanan hava kirliliğinin sağlığımız üzerinde oluşan olumsuz etkisinin bizler de farkındayız. Bu hava kirliliğinin olumsuz etkileri dünya üzerinde biliniyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Dünyada hava kirliliği düzeyleri izleniyor ve büyükşehirlerde hava kirliliği düzeylerinin belirlenen sınırların üzerinde seyrettiği görülüyor. Kış aylarında evlerde ısınmak için kalitesiz ve uygun olmayan malzemelerin yakılması hava kirliliğinin artmasına neden oluyor" diye konuştu.

ADANA İLK SIRALARDA YER ALIYOR

Türkiye'de solunum yolu hastalıkları nedeniyle yaşanan ölüm oranlarının son yıllarda 2 katına çıktığını ancak Adana'nın bu oranların da üstünde ölüm oranına sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Topal, şunları söyledi: "Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde kükürtdioksit kaynaklı hava kirliliğini yaşayan iller arasında Adana ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca havada dolaşan katı maddelerden kaynaklı hava kirliliği oranları da şehrimizde yüksek bulunuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 4 milyon insan dış ortam hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarını arttırdığı görülmüş. Türkiye'de solunum yolu hastalıkları nedeniyle yaşanan ölüm oranları son yıllarda 2 katına varan artışlar gösterdiği biliniyor. Adana'da yapılan ölçümlerde ise ölüm artışı 2.2 katı olarak rapor edilmiş. Yani Adana'da solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölüm artış oranları Türkiye ortalamasının üzerinde."

KİŞİSEL ÖNLEMLERDE ALMAMIZ GEREKİYOR

Hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimlerini de olumsuz etkilediğini belirten Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal, "Hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde astım, akciğer hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların görülme sıklıkları artmış durumda. Ayrıca bu hastalıklara bağlı ölüm oranları da artıyor. Bizim kişisel önlemlerde almamız gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde hava kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerden uzaklaşmanız gerekiyor. Dışarıya çıkmak zorunda kalırsanız da maske kullanmak faydalı olacaktır. Kişisel anlamda bizim bunların dışında yapacaklarımız sınırlı" dedi.