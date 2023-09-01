Adana'da çıkan yangına TOMA müdahale etti

Yangın, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis sevk edildi.

Polis yangın bölgesinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangına bir süre sonra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) gelip destek vermeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.