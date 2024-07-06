Adana'da dolmuşçulardan eylem

Dolmuşçulardan isyan

İddialara göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İtimat dolmuşlarının rotasına Akkapı, Özbirlik, Topel, Denizli, Özen ve Cemalpaşa dolmuş hatlarını ekledi.

Bu duruma karşı çıkan İtimat Kooperatifine bağlı dolmuşlar, belediye binası önünde kontak kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık 25 dolmuş şoförü, belediye binası önünde oturarak alınan karara itiraz etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan şoförlerden Özkan Bakır, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi:

"Bizler çok mağdur olduk. 2012-2013 yıllarında da bu dolmuşlar bizim hattımıza girmiş ve mahkeme kararıyla güzergahımızdan çıkarılmışlardı. Şimdi yine aynı durumla karşı karşıyayız ve bu, işlerimize zarar veriyor. Eğer onlar bizim hatlarımıza giriyorlarsa, biz de onların hatlarına girelim. Elimizde 112 araç var, biz de bu araçlarla onların güzergahlarına girebiliriz."

Eylem yapan şoförler, herhangi bir olay yaşanmadan dağıldılar.