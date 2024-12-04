Adana'da eli silahlı şahıs kadın güvenliğe cehennemi yaşattı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da eli silahlı yüzü maskeli şahıs kadın güvenliğe korku dolu anlar yaşattı. Önce güvenliği ateşe verdi sonra elindeki silahla kadın güvenlik görevlisinin üzerine doğrulttu.

Adana'da bir sitenin güvenlik kulübesini ateşe veren maskeli şahıs, elindeki silahı kadın güvenlik görevlisine doğrulttu. O anlar kameraya yansırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir şahıs, henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye geldi.

Şahıs, güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi. Güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan şüpheli adeta terör estirdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da eli silahlı şahıs kadın güvenliğe cehennemi yaşattı!

Adana'da eli silahlı şahıs kadın güvenliğe cehennemi yaşattı!

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