Adana’da eşini doğum gününde öldürmüştü: Mahkemede: ‘Kim vurduğumu bilmiyorum dedi’

Adana'da eşini doğum gününde öldürdüğü ve iki kayınbiraderini silahla tehdit ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan koca mahkemede "Eşimle sorunumuz yoktu" dedi.

Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, iddiaya göre, hasarlı araç işi yapan eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle sık sık çocuklarını da alıp babasının evine gitti. Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Burcu Cöddü çocukları ile birlikte eşi Uğur'un yanına döndü. Uğur Cöddü'nün yine iddiaya göre, eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da eşini mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu. Burcu Cöddü babası Metin Şimşek'i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek 15 Mayıs 2023'te kızlarını ve 2 torununu alıp evlerine götürdü.

Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile yengeleriyle birlikte doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü'nün kaldığı eve gitti. İddiaya göre, Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü silahla eşi Burcu'yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkında Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından, ölümlü olayda çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü'nün babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine hakkında da "Kasten Yaralama, Silahla Basit Yaralama" suçlarından açılan davaya devam edildi.

"EŞİME EV ALACAKTIM"

Duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cöddü ile avukatı katıldı. Uğur Cöddü, daha önceki savunmalarını tekrarladı. Öldürdüğü eşi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını, kavga ve tartışma dahi yaşamadıklarını yineleyen Cöddü, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşime sürpriz yapacaktım. Doğum günü için yaş pastasına kadar her şeyi almıştım. Ben evimize gittiğimde, eşim ve yengeleri çocuklarımın okul kıyafetlerini ve eşyalarını topluyordu. Çocuklarımın eşyalarını almalarına izin vermedim. Çıkan arbede sırasında kafama darbe aldığım için nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Burcu'yu görmedim. Önümde olup olmadığını da hatırlamıyorum. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü Cinayet Amirliğinde öğrendim o anda yıkıldım. Çok pişmanım. Eşime hediye olarak ev almayı bile düşünüyordum, almak için satılık evlere bakıyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Cöddü'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.