Adana'da fabrikadan sızan gaz 36 kişiyi hastanelik etti

Adana'nın Ceyhan ilçesi kırsal Kösreli Mahallesi'nde U.B.'ye ait mısır kurutma fabrikasındaki LPG tankından,dün gece saatlerinde gaz sızıntısı yaşandı.

36 KİŞ ZEHİRLENDİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan gaz sızıntısı, Kösreli başta olmak üzere Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde oturanları gazdan yoğun şekilde etkilendi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşayan 36 kişi arasından durumu ağır olanlar ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD EKİPLERİ GAZ SIKINTISINI GEZDİ

36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti. Hastanede tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu açıklanırken, çoğunun taburcu edildiği açıklandı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.