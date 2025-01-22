Adana'da feci kaza: Cam silerken 13. kattan düşerek öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da, 13. kattaki evinin camını silen 53 yaşındaki Emel Atapek dengesini kaybederek aşağı düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13'üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek (53) dengesini kaybedince aşağı düştü.

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Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da feci kaza: Cam silerken 13. kattan düşerek öldüAdana'da feci kaza: Cam silerken 13. kattan düşerek öldü

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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