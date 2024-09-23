Cam silerken 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Cam silerken 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Batman'da 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen 30 yaşındaki Pelda Üzel yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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