Adana'da hasadı başladı çiftçiye doping geldi

Adana'da karpuz sezonunun başlamasıyla birlikte, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen taleplerde artış gözleniyor. Adana'dan ihraç edilen tonlarca karpuz, Avrupa pazarlarında büyük ilgi görüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat döneminin Avrupa Futbol Şampiyonası ile çakışmasının çiftçileri memnun ettiğini ifade etti. Doğan'a göre, bu yılki verim ve talep, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASININ ETKİSİ

Doğan, karpuz veriminin yüksek olduğunu ve şu an için karpuz fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Fiyatların bu seviyede kalması durumunda çiftçilerin memnun olacağını vurgulayan Doğan, Avrupa'da düzenlenen futbol turnuvalarının karpuz fiyatlarına olumlu yansıdığını dile getirdi. Bu yılın da umut vaat ettiğini sözlerine ekledi.

Adana'da karpuz ekim alanlarının artması bekleniyor. Doğan, Avrupa'da karpuza olan talebin devam etmesi halinde gelecek yıllarda ekim alanlarının daha da genişleyeceğine dikkat çekti. Özellikle orta boy karpuzların Avrupa'da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğan, bu durumun Adana karpuz üreticileri için olumlu bir etki yaratacağını söyledi.

KARPUZ İHRACATINDA ARTIŞ: KARATAŞ'TAN ALMANYA'YA

Adana'nın Karataş ilçesinde karpuz yetiştiren çiftçiler de ihracatın artmasıyla mutlu. Almanya'ya karpuz ihracatı yapan çiftçi Mahmut Fırat, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın karpuz talebini artırdığını ifade ediyor. Karataş'ta karpuz sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin yüzü gülmeye devam ediyor.