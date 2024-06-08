Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira

Karpuz üreticisi Melih Torun, bu yıl 2 bin 300 dönüm alana karpuz ekimi yaptığını belirtti. Torun, iklim koşullarının tüm çiftçileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VERİMİ DÜŞÜRÜYOR

Torun, bu yıl aşırı sıcaklar ve ani soğukların bitkileri olumsuz etkilediğini söyledi. "Normalde bu dönemde bu kadar sıcak beklemiyorduk. Geçen haftalarda Türkiye çok soğuktu ve yağmurlar devam ediyordu. Ani sıcaklık artışı ürünlerde ciddi verim kaybına yol açtı" dedi. Ovada meydana gelen zararın büyük olduğunu belirten Torun, hasadı devam eden ürünleri korumak için alternatif çözümler uyguladıklarını ifade etti.

SULAMA VE DRON DESTEKLİ İLAÇLAMA

Torun, tarlalarda sulama sayılarını artırdıklarını ve dron destekli ilaçlama yaptıklarını belirtti. Uyguladıkları güneş koruyuculu ilacın sağlık açısından bir zararının olmadığını belirten Torun, bu ilaçların bitkinin üstünde bir tabaka oluşturduğunu ancak etkisinin sınırlı olduğunu söyledi. "Bu ilaçları 3 günde bir uygulamak gerekiyor. Eskiden kullanılan balya sapıyla karpuzun üstünü kapama yönteminin de etkisi sınırlı" dedi.

AŞIRI SICAKLAR ÜRÜNLERİ DEFORME EDİYOR

Torun, aşırı sıcakların ürünlerde deformasyona yol açtığını ifade etti. "Ürünlerin üstünde yanıklar oluşuyor, çatlamalar meydana geliyor. Görsel olarak pazarda satıldığında bu karpuzlar tercih edilmiyor. Lekeler zamanla artıyor ve bozulmalar meydana geliyor" diye konuştu. Aşırı sıcaklarda tarlalarda sulamayı akşam saatlerinde yaptıklarını ve bu sayede karpuzun altını nemli tuttuklarını belirtti.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Torun, sıcaklıkların etkisiyle tarlalarda kayıpların üreticiyi paniklettiğini belirtti. "Normalde hasat zamanı geldiğinde karpuz hasat edilmesi gerekirken, topyekûn hasada girildiği için fiyatlar düştü. Adana'da fiyatlar 10 liradan başladı ve hızlıca düştü. Şu an tarlada fiyat 6 lira civarında. Sıcaklar devam eder ve ürünlerde kayıplar oluşursa fiyatlar daha da düşebilir" dedi.