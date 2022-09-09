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Adana’da şafak operasyonu

Adana’da polis ekipleri tarafından birçok hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 08:27
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Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu

Adana’da şafak operasyonu
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Adana’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarla şüpheliler evlerinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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