Özgür Özel hangi partinin genel başkanlığına oynuyor?

CHP’nin AKP’yi hiç mi hiç aratmayan yeni lideri Özgür Özel, kibir abidesi çıkışlarıyla adından sık sık söz ettiriyor!

Geçtiğimiz gün eminim hepiniz izlemişsinizdir, derdini haykıran çiftçiye yüzünde onu aşağılan bir ifadeyle “Sus sus sus” diyerek açık açık hakaret etmişti!

Videoyu izlerken gözümün önünden Erdoğan ile çiftçi arasında geçen diyalog geldi ve dedim ki Allah’tan Özgür Özel “ananı da al git” demedi çiftçiye, buna da şükür!

Ama parmağını sallayarak vatandaşa, sırasını beklemesi gerektiğini öğretmekten de eksik kalmadı!

Sonra bir video daha çıktı önüme, orada da bir vatandaş Özel’i “Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşılıyordu.

Özel, orada da vatandaşa yine üstten bakan bir tavırla, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyım” diyerek karşılık veriyordu!

Biz de onu diyoruz işte sayın Özel!

Sen Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlık koltuğunda, Atatürk’ün, İnönü’nün, Ecevit’in koltuğunda oturuyorsunuz!

Öyle çıkıp Türkiye’yi bölmeye çalışanların ağzıyla konuşamazsınız!

“Türkiye vatandaşı” gibi söylemler sarf edemezsiniz!

“6 milyon Türkiye vatandaşının ana dili Arapça” diyerek Arapça tabelaların kaldırılmasına karşı gelemezsiniz!

Sormanız gereken soru “Bu insanlara kim verdi bu vatandaşlıkları”dır!

Ayrıca ne diyor Özel?

“Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur"

AKP’nin popülizm politikasını bu kadar benimseyen birinin Arapça tabelaları kaldırma kararı alan belediye başkanlarını popülizmle suçlaması kadar komik bir şey var mı?

Ayrıca Özel diyor ki, “Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir”!

Kur’an dili dediğiniz Arapça ile “tavuk döner, bakkal, hırdavatçı” vs. yazıyorlar sayın Özel, Kur’an ayeti yazmıyor o tabelalarda!

Ülke olabilmenin temel şartlarından dil birliğini bu topraklarda sağlayan CHP’nin genel başkanı olarak dil birliği diye bir şey duydunuz mu acaba?

Ülke olabilmenin en temel dinamiğidir dil birliği!

Dil birliğine tehdit oluşturacak her türlü faaliyeti engellemek bu ülkenin asli evlatlarının görevidir!

Ülkene akın akın gelen yabancıların ülkenin demografik yapısının değişmesine hizmet etmesinden, cumhuriyetin tehdit altında olduğu şu dönemde ülkene sığınan Suriyelinin şeriat istemesinden de mi ders çıkarmazsınız!

Ülkene akın akın gelen, “savaş var bizi öldürürler” diyerek geri gitmeyi reddeden ama bayramda el öpmeye gitmekte beis görmeyen Suriyelilerin yarın politik açıdan bu ülkede boş duracağını mı düşünüyorsunuz!

Başta güney illerimiz olmak üzere, siyasal olarak birlik oluşturmaya, parti kurarak ilçe, il ve hatta ülke yönetimine ortak olmayacaklarını mı düşünüyorsunuz?

Burada Suriyeliler bir örnek sadece!

Diğer ırklardan gelenler içinde bu durum geçerli elbette!

Ne yani ülkemizde farklı etnik kimliklerden insanlar var diye, dil birliğinden vaz mı geçelim?

Farklı bölgelerimizden bir araya gelen insanlar, birbirlerini anlayamasın mı?

Anayasaya da Türkçe dışındaki dilleri ekleyelim mi?

Farklı ırkların bir arada yaşadığı İngiltere’de resmi dil İngilizce, Fransa’da Fransızca, Almanya’da Almanca olabiliyor ancak Türkiye’de resmi dil Türkçe olunca birileri rahatsız oluyor!

Birileri de aslında kuru popülizmi kendileri yaparak buna karşı gelenleri popülizmle suçluyor!

AKP’nin ülkeyi getirdiği ekonomik durumun sonucu olan yerel seçimleri, kendi başarısıymış sanarak “zafer sarhoşluğu” yaşayan, İmamoğlu ve Yavaş rüzgarıyla değil de partinin kendi rüzgarıyla yükseldiğini sanan Özel’in CHP’deki koltuğu son çıkışlarıyla iyiden iyiye sallanıyor!

Acaba Özel, bu çıkışları yaparak gelecekte yabancılar tarafından kurulacak bir partinin genel başkanlığına mı oynuyor dersiniz?

Gelecekte genel başkanlığa oynayabileceğiniz partileri ben şimdiden sayayım sizin için:

Suriye İslam Partisi, Hür Araplar Partisi, Afrikalı Halklar Partisi, Yeniden Araplar Partisi, Arap Yol Partisi!