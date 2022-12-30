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Barışmak için gitmişlerdi silahlı saldırıya uğradılar

Adana’da barışmak için geldikleri yerde silahlı saldırıya uğrayan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:50
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Adana'da husumetli aile barışmak için gitti silahlı saldırıya uğradı

Barışmak için gitmişlerdi silahlı saldırıya uğradılar
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İHA

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram O., Adem O. ve Murat Ç., aralarında husumet bulunan kişilerle barışmak için anlaştıkları sokağa geldi. 3 kişi burada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bayram O., Adem O. ve Murat Ç. yaralandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat Ç’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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