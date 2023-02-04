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Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:21
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Adana'da inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesisin yapımı için temel atıldığı sırada Mehmet Karaoğlu (51) yönetimindeki beton mikseri toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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