﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesisin yapımı için temel atıldığı sırada Mehmet Karaoğlu (51) yönetimindeki beton mikseri toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)
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