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Güvenlik kemeri inşaat işçisinin hayatını kurtardı

Sarıçam'da bir binanın 7. katında tadilat yapan inşaat işçisini, yere çakılmaktan taktığı güvenlik kemeri kurtardı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:58
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Adana'da inşaat işçisi asılı kaldı

Güvenlik kemeri inşaat işçisinin hayatını kurtardı
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(İHA) Ülke genelinde her yıl yüzlerce kişi, gerekli önlemlerinin alınmaması nedeniyle hayatını kaybediyor. Özellikle tehlikeli işlerde çalışanların kurallara uymaması çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor.

Ama bu kez durum ilk kez farklı sonuçlandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 13 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, inşaat iskelesiyle 7'nci katta tadilat yapan inşaat işçisi, iskelenin bir anda kayması neticesinde havada asılı kaldı.

Güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kalan işçiyi apartmandaki başka bir kişi pencereden içeri aldı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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