Adana’da IŞİD’e şafak baskını: 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Polis, bu tespitin ardından şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler M.Ö., A.K., Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Suriye uyruklu Ö.M., kaldıkları adreslerde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.