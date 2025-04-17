Adana’da IŞİD’e şafak baskını: 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da IŞİD’a yönelik şafak operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 kişinin kimliğini tespit etti.

adanada-iside-safak-baskini-6-gozalti-yenicag-4.jpg

Polis, bu tespitin ardından şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler M.Ö., A.K., Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Suriye uyruklu Ö.M., kaldıkları adreslerde yakalandı.

adanada-iside-safak-baskini-6-gozalti-yenicag-3.jpg

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

adanada-iside-safak-baskini-6-gozalti-yenicag-2.jpg

adanada-iside-safak-baskini-6-gozalti-yenicag-1.jpg

Son Haberler
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti
Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı
Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı
Eşref Rüya, zirveyi kimseye kaptırmadı
Eşref Rüya, zirveyi kimseye kaptırmadı
Folcarelli "Beni buraya Şenol Güneş getirdi"
Folcarelli "Beni buraya Şenol Güneş getirdi"