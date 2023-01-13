13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isınmak için kartonları tutuşturdu. Halk pazarının deposu yaktı

Isınmak için kartonları tutuşturdu. Halk pazarının deposu yaktı

Adana’da, sokakta yaşayan Ramazan Sarı (66), ısınmak için bulduğu kartonları tutuşturduğu sırada, yan taraftaki Seyhan Belediyesi'ne ait halk pazarının deposuna da alev sıçradı. Depoda birçok ürün kül olurken, Sarı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:03
Takip Et

Adana’da ısınmak için kartonları tutuşturdu. Bitişikteki Seyhan Belediyesi'ne ait halk pazarı deposunu yaktı

Isınmak için kartonları tutuşturdu. Halk pazarının deposu yaktı
+
Aa
-

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Seyhan Halk Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan Ramazan Sarı, sabaha karşı ısınmak için Seyhan Belediyesi'ne ait Seyhan Halk Pazarı'nın yanında atıl bulunan kartonları tutuşturdu.

HALK PAZARININ DEPOSUNA SIÇRADI

Kartonların yanmasıyla çıkan alevler, halk pazarının deposuna sıçradı. Sarı ise bölgeden kaçtı. Yangın, kısa sürede depoyu sardı, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin çalışması sonucu söndürüldü. Depodaki ürünlerin çoğu kül olurken, halk pazarı önünde duran belediyeye ait araç da hasar gördü. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN KARTONLARI YAKTIM”

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki kameraların kayıtlarını incelemesiyle bölgenin yakınında yakalanan Ramazan Sarı, gözaltına alındı. 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Sarı'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sabaha karşı çok üşüdüğüm için bulduğum kartonları yaktım. Deponun yandığını fark etmedim" dediği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ramazan Sarı'nın kartonları tutuşturduğu ve yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sarı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
13.01.2023 12:13
Adanalı neron, ısınmak için yaktım demiş ama ateşi yakıp gitmiş.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.