Isınmak için kartonları tutuşturdu. Halk pazarının deposu yaktı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Seyhan Halk Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan Ramazan Sarı, sabaha karşı ısınmak için Seyhan Belediyesi'ne ait Seyhan Halk Pazarı'nın yanında atıl bulunan kartonları tutuşturdu.

HALK PAZARININ DEPOSUNA SIÇRADI

Kartonların yanmasıyla çıkan alevler, halk pazarının deposuna sıçradı. Sarı ise bölgeden kaçtı. Yangın, kısa sürede depoyu sardı, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin çalışması sonucu söndürüldü. Depodaki ürünlerin çoğu kül olurken, halk pazarı önünde duran belediyeye ait araç da hasar gördü. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN KARTONLARI YAKTIM”

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki kameraların kayıtlarını incelemesiyle bölgenin yakınında yakalanan Ramazan Sarı, gözaltına alındı. 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Sarı'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sabaha karşı çok üşüdüğüm için bulduğum kartonları yaktım. Deponun yandığını fark etmedim" dediği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ramazan Sarı'nın kartonları tutuşturduğu ve yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sarı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Kaynak: DHA)