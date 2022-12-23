14 milyon 610 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi

Adana polisi bir depoya yaptığı baskında 14 milyon 610 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde bir depoda kaçak doldurulmuş sigara olduğu bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine polis depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 14 milyon 610 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)