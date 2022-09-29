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Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ve 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:02
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 milyon 510 bin adet makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ve 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 8 farklı adreste kaçak mal olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak adreslere yapılan baskınlarda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron, 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara, 2 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 205 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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