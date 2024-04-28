Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman’da görevli olduğu sırada mesai arkadaşı tarafından silahla şehit edilen Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Adıyaman'da görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin, dün akşam saat 20.15 sularında kendi beylik tabancasıyla Altınşehir Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'i silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hemen hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Kamuran Üçgül ve 34 yaşındaki Gökhan Özer hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehit Gökhan Özer için bugün Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını takiben cenaze namazı kılındı.

sehitadiyaman2.jpg

Cenaze törenine şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve sevenleri katıldı. Şehidin acılı annesi Salise Özer ve babası Ahmet Özer'in cenazede ayakta güçlükle durduğu görüldü. Şehit Gökan Özer'in naaşı, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Haberler
Papağanın dansını taklit eden kadın izleyenleri güldürdü
Papağanın dansını taklit eden kadın izleyenleri güldürdü
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Meteoroloji uyardı. Çok şiddetli geliyor
Meteoroloji uyardı. Çok şiddetli geliyor
Tibet'in geleneksel ölüm ritüeli: Ölülerin akbabalara yedirilmesi
Tibet'in geleneksel ölüm ritüeli: Ölülerin akbabalara yedirilmesi
Bingöl'de çatı yangını
Bingöl'de çatı yangını
Sakaryaspor Giresun'da öldü öldü dirildi. Tuncay Şanlı çıldırdı
Sakaryaspor Giresun'da öldü öldü dirildi. Tuncay Şanlı çıldırdı
Son Haberler
Horoz dövüştüren şahıslara ceza yağdı Yerel Haberler
Horoz dövüştüren şahıslara ceza yağdı
Bu emeklilerin maaşları eksik yatacak. Emeklinin korktuğu başına geldi Ekonomi
Bu emeklilerin maaşları eksik yatacak. Emeklinin korktuğu başına geldi
Papağanın dansını taklit eden kadın izleyenleri güldürdü Video
Papağanın dansını taklit eden kadın izleyenleri güldürdü
Kolay kolay gözler önüne çıkmayan Caroline Koç öyle bir şey yaptı ki. Herkes hayran kaldı Spor
Kolay kolay gözler önüne çıkmayan Caroline Koç öyle bir şey yaptı ki. Herkes hayran kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Meteoroloji uyardı. Çok şiddetli geliyor Gündem
Meteoroloji uyardı. Çok şiddetli geliyor