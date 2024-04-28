Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin, dün akşam saat 20.15 sularında kendi beylik tabancasıyla Altınşehir Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'i silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hemen hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Kamuran Üçgül ve 34 yaşındaki Gökhan Özer hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehit Gökhan Özer için bugün Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını takiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve sevenleri katıldı. Şehidin acılı annesi Salise Özer ve babası Ahmet Özer'in cenazede ayakta güçlükle durduğu görüldü. Şehit Gökan Özer'in naaşı, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.