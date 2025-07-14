Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!

Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tatilini geçirmek için geldiği memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesi Güzelim köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49), eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek üzere memleketi Güzelim köyüne geldi.

Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!

12 Temmuz günü Gündoğan eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti. Burada şahıslar belirledikleri hedefe silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı.

Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!​​​​​​​

Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı.

Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!​​​​​​​

Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!

Adana'da kahreden olay: Polis memuru kaza kurşunuyla can verdi!

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