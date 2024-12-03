Adana'da kaldırımda yürümenin bile güvenli olmadığını gösteren fotoğraf

Kaldırımda yürürken, arkanızdan bir otomobil gelir, sizi ezebilir...İşte Adana'da öyle bir olay yaşandı. İki kadın kaldırımda yürüyordu. Sese dönüp, arkalarına baktılar. Kaçacak yerleri yoktu. Otomobil bir anda ikisine birden çarptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken kaza ise anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil diğer bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda yürüyen Esma İnce'ye çarptı. İnce, çarpmanın etkisiyle yere savurularak yaralandı. Kaza ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kadın Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.