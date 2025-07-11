Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da motosikleti kişilere çantasını vermemek için direnen kadın metrelerce sürüklendi. Kadını şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada yakalanan şüphelilerin ifadesi şok etti.

Olay, 13 Haziran'da bir rezidansın önünde meydana geldi. Motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., Esra A.'nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı.

Direnen Esra A., motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Bu sırada motordan düşen Sezai Y., yaralanan kadının elindeki çantayı alıp, koşarak yeniden motosiklete bindi. İki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavi olan Esra A., taburcu olduktan sonra emniyete gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Kerim A. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığı ileri sürürken, Sezai Y. ise motosikleti kendisinin kullandığı ancak kapkaçla ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

Adana’da kapkaç dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi

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