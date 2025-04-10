Adana'da karnavalı bile fırsat bildiler!

Kaynak: İHA
Adana'da karnavalı bile fırsat bildiler!

Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi. Karnavalda davul ve zurnacıların fırsat bilmesi tepki çekti.

'Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan 13.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sürüyor. Ancak karnavalı fırsat bilenlerden bazı davul ve zurnacılar, hem karnaval alanını hem de çevreyi mesken tuttu.

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Davul ve zurnacılar günün belli saatlerinde özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahallelerinde yüksek sesle oyun havası ve marş çalarak vatandaşlardan para talep ediyor. Vatandaşlardan bazıları davul ve zurnacılara tepki gösterirken bazıları da o anları cep telefonuyla görüntülüyor.

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Vatandaşlardan Furkan Ünlü, "Karnavalın başlamasıyla birlikte davul zurnacılar çoğaldı. Kimisin hastası ve kimisinin bebeği var ama hiç dinlemiyorlar. Sürekli ya oyun havası ya da marş çalışıyorlar. Biran önce bunların temizlenmesi gerek" dedi.

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