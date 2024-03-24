Adana'da kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

Adana’nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil kamyona çarptı ve otomobil sürücüsü Aşkın Taşdemir araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kalbinin durduğu belirlenen Taşdemir'e sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılırken, itfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için aracın kapısını ve direklerinin bir kısmını kesti.

Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşdemir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.