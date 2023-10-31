Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının ve dev Atatürk posterinin gölgesinde Cumhuriyet kutlamaları yapıldı.

KAYNAK: AA
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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 1

Ulaştırma Bakanlığı tarafından MET-GÜN inşaata yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katkıları ile organize edildi.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 2

Adanalılar 100. Yılda Türkiye'nin en büyük bayrağının kendi şehirlerinde olmasının gururunu yaşadı. Adana halkı hem Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andılar hem de 100. Yıl kutlamalarını şölene dönüştürdüler.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 3

Cumhuriyetin 100.yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları yapıldı. 100 bisikletçi, 100 atlet, 100 kanocu etkinlikler kapsamında yarıştı.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 4

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 15 bin 300 metrekare alanı kapsayan bugüne kadar asılmış olan en büyük Türk bayrağının gölgesindeki etkinlikler bir şölen havasında gerçekleşti.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 5

Halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlik kapsamında down sendromlu gençler de koşu yarışmasına katıldı.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 6

Etkinlikler kapsamında motosikletli polis ekipleri bir gösteri geçişi ile hem Adana halkını hem de dev Türk bayrağını selamladı.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 7

100.Yıl kutlamaları kapsamında gece de, ışık ve su gösterileri gerçekleştirilecek.

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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 8
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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 9
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Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması 10
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