Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak

Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Özellikle altın yatırımcıları için önemli bilgiler paylaştı.
Ayrıca hisse senedi fonlarına ilişkin analiz ve yorumları aktardı.
HİSSE SENEDİ FONU
Hisse senedi fonlarının daha yüksek getiri sağladığını belirten Başaran, "Hisse senedi fonlarına yatırım yapmanızı her zaman tavsiye ederim.
Geçmiş istatistikler gösteriyor ki, bireysel hisse senedi seçmektense hisse senedi fonlarını tercih ettiğinizde getirileriniz daha yüksek oluyor" şeklinde konuştu.
"DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİL"
Doların bir yatırım aracı olmadığını belirten Başaran, "Yüzde 400 kazandım diye sevinmeniz doğru değil.
Son 5 yılda simit fiyatları yüzde 1000 arttı, bu da doların gerçek anlamda bir yatırım aracı olmadığını kanıtlıyor" dedi.
ALTINLA İLGİLİ UYARI
Altın ve arazi yatırımlarına ilişkin konuşan Mert Başaran'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:
"Savaşlar ve siyasi gerginlikler genellikle piyasaları etkiler. Bu tür durumlarda güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında genellikle bir yükseliş görülür.
Ancak altın yatırımında dikkatli olmak önemlidir. 'Al' denilen noktalar biraz geride kaldı.
Ancak eğer elinizde altın varsa, aceleci davranmanıza gerek yok.
Yakınınızda bir köprü, şehir hastanesi veya benzeri bir yapı inşa edildiğinde, düşük fiyata toprak almak isteyenler genellikle size ulaşır. Toprak ne kadar uzun süre beklerse, değeri o kadar artar."