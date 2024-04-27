Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak

Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırım uzmanı Mert Başaran, altın, borsa ve arazi gibi yatırım alanlarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 1

Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Özellikle altın yatırımcıları için önemli bilgiler paylaştı.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 2

Ayrıca hisse senedi fonlarına ilişkin analiz ve yorumları aktardı.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 3

HİSSE SENEDİ FONU

Hisse senedi fonlarının daha yüksek getiri sağladığını belirten Başaran, "Hisse senedi fonlarına yatırım yapmanızı her zaman tavsiye ederim.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 4

Geçmiş istatistikler gösteriyor ki, bireysel hisse senedi seçmektense hisse senedi fonlarını tercih ettiğinizde getirileriniz daha yüksek oluyor" şeklinde konuştu.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 5

"DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİL"

Doların bir yatırım aracı olmadığını belirten Başaran, "Yüzde 400 kazandım diye sevinmeniz doğru değil.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 6

Son 5 yılda simit fiyatları yüzde 1000 arttı, bu da doların gerçek anlamda bir yatırım aracı olmadığını kanıtlıyor" dedi.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 7

ALTINLA İLGİLİ UYARI

Altın ve arazi yatırımlarına ilişkin konuşan Mert Başaran'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 8

"Savaşlar ve siyasi gerginlikler genellikle piyasaları etkiler. Bu tür durumlarda güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında genellikle bir yükseliş görülür.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 9

Ancak altın yatırımında dikkatli olmak önemlidir. 'Al' denilen noktalar biraz geride kaldı.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 10

Ancak eğer elinizde altın varsa, aceleci davranmanıza gerek yok.

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 11

Yakınınızda bir köprü, şehir hastanesi veya benzeri bir yapı inşa edildiğinde, düşük fiyata toprak almak isteyenler genellikle size ulaşır. Toprak ne kadar uzun süre beklerse, değeri o kadar artar."

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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 12
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Mert Başaran: Satmayın büyük kazandıracak 13
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