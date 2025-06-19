Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!

Adana’da 32 yaşındaki Halil Daş, husumetlisi Haşim E. ve 4 kişiyle sokakta kavga edip evine dönmüştü. Haşim E., eve geri dönünce kapıda bekleyen kardeşi 24 yaşındaki Hüseyin Daş’ı husumetlisi sanıp başından vurarak öldürdü.

Olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı, Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!

2 AY BOYUNCA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!

EVİNDE KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!​​​​​​​

5 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!​​​​​​​

Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannedip kardeşini başından vurdu!​​​​​​​

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