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Meşaleli karşılama motosiklet dükkanını yaktı

Adana’da bir restoranda müşterilere yapılan meşaleli karşılama sırasında yangın çıktı. Restorandaki yangının sıçradığı motosiklet dükkanında milyonlarca liralık zarar oluştu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:54
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Adana'da meşaleli karşılama motosiklet dükkanını yaktı

Meşaleli karşılama motosiklet dükkanını yaktı
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İHA'nın haberine göre, olay, Fuzuli Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana gelen müşterileri çalışanlar meşale ile karşıladı. Bu sırada restorandaki yapay çiçekler birden alev aldı. 

Alevler hızla tüm restoranı kapladı ardından üst kattaki ve yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ekiplerin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. 

Restoran küle dönerken yanında bulunan lüks motosiklet satışı yapan dükkanda da onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet satıcısı milyonlarca lira zararı olduğunu öne sürdü.

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