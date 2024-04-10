Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Bölgeden meydana gelen kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, İsmail İ.'nin kullandığı 80 ABP 947 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin idaresindeki 80 AUA 347 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan, 47 yaşındaki Ümmügülsüm Y., 84 yaşındaki Battal Y., 84 yaşındaki Mustafa Tunahan K. , 34 yaşındaki Sariye K. , 7 yaşındaki Feyza Betül K. ve 53 yaşındaki Mahmut İ. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.

Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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