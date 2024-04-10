Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan, 47 yaşındaki Ümmügülsüm Y., 84 yaşındaki Battal Y., 84 yaşındaki Mustafa Tunahan K. , 34 yaşındaki Sariye K. , 7 yaşındaki Feyza Betül K. ve 53 yaşındaki Mahmut İ. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.

Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.