Adana'da müşterisini at üzerinde tıraş etti

Adana'da bulunan Veli Cura adlı berber, sıradışı bir talep üzerine müşterisine at üzerinde tıraş hizmeti sundu. Daha önce benzeri olmayan tıraş deneyimlerine imza atan Cura, bu kez at üzerinde tıraş yaparak cesur bir adım attı. Müşterisi Mehmet Köseler'in isteğiyle gerçekleşen bu olağanüstü deneyimde, hem Köseler hem de Cura at üzerine binerek tıraş işlemine başladılar. Köseler atın üzerinde dolaşırken, Cura da ustalıkla tıraş işlemini gerçekleştirdi. Tıraş makinesinin çalışmasıyla biraz ürken at, ancak Cura'nın ustalığıyla sakinleşti ve Köseler'in tıraşını tamamlamayı başardılar.

Mehmet Köseler, “Sosyal medyada gezinirken paraşütte, uçakta ve helikopterde tıraş yapıldığını gördüm. Sadece at üzerinde yoktu. Bizler de Osmanlı torunları olarak, Türklüğün simgesi olarak atın üzerinde tıraş olduk. Veli abimden rica ettim ve at üzerinde zorda olsa biraz oldu. At makine sesinden ürktü, zorlandık ve tam olmasa da tıraşımızı olduk. Başka berberlere de gittik ama güldüler, ama biz at üzerinde başardık. At ürktüğü için korktuk, tıraş biraz acıttı” dedi.

Veli Cura ise, “Müşterimiz at üzerinde tıraş olmayı istedi biz de kıramadık. Cesaretimizi topladık, at biraz sıkıntılıydı ama bir şekilde yapmaya çalıştık. Dükkanda tıraş ile at üzerinde dağlar kadar fark var. At üzerinde elimizde makas var ve illaki zorluk çektik” diye konuştu.