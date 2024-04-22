Adana’da ‘navigasyon’ uçuruma yuvarladı! Minibüs yandı: 4 ölü 17 yaralı

Kaynak: AA / DHA / İHA
Adana’da ‘navigasyon’ uçuruma yuvarladı! Minibüs yandı: 4 ölü 17 yaralı
Adana’nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü ve 17 kişi yaralandı. Minibüsün tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktığı, navigasyonun sürücüyü Adana’ya getirdiği, yanlış yola girince de kaza yaptıkları iddia edildi.

Feci, Kaza, Gildirli Mahallesi yol ayrımında sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı.

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Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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4 ÖLÜ 2’Sİ AĞIR 17 YARALI

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan halat yardımıyla yola çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucunda Zeynettin (20), Bünyamin Çakıl (6) ve Zozan Sakin (18) olay yerinde hayatını kaybetti. 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Çakıl (13) da hastanede hayatını kaybetti. 17 yaralıdan 2’sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

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‘NAVİGASYON’ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ İDDİASI

Kazada yara almayan sürücü M.A. (28) ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazanın detaylarına göre, tarım işçileri Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıkmış, ancak sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlemiş. Navigasyonun da sürücüyü Karaisalı’ya yönlendirdiği öğrenildi.

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VİRAJDAN DÖNERKEN UÇURUMA YUVARLANDI

Sürücünün minibüsün yakıtının bitmesi sonucu bir akaryakıta girdiğinde yanlış yola girdiğini anladığı ve yakıt aldıktan sonra tekrar doğru yola girmek isterken, minibüsün arkasında römork takılı olduğu için virajı dönerken kaza yapıp uçurumdan yuvarlandığı belirlendi.

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“YANLIŞLIKLA KARAİSALI’YA GELMİŞ”

Girdirli Muhtarı Osman Kılıç, gece kaza olduğu yönde haber geldiğini ve kaza yapan minibüsün Mardin’den Manisa’ya giderken yanlışlıkla Karaisalı’ya geldiğini söyledi.

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SORUŞUTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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