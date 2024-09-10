Adana'da öğrenci servisi devrildi! 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da öğrenci servisi devrildi! 9 yaralı

Adana'da kamyona çarpmamak için manevra yapan öğrenci servisi devrilmesi sonucunda 9 kişi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, okul servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci ve servis şoförü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sularında Çukur Mahallesi Gildirli mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, karşı yönden hızla gelen bir kamyonla çarpışmamak için manevra yapan servis aracı kontrolden çıkarak çalılık alana devrildi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler ve şoför, sağlık ekipleri tarafından Karaisalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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