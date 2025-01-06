Adana’da otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada ikiye bölünen otomobildeki sürücü Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz Gül de hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.