Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde D-400 karayolunda Yusuf Kurt idaresindeki otomobil ile Barış D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpışma sonucu kamyonet yan devrildi, otomobil ise hurda yığınına döndü.
Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan 3 kişiyi ve kamyonet sürücüsü sürücüsünü kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Otomobildeki yolculardan Eyüp Sabri Kurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, otomobil ve kamyonetin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.