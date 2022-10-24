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Parkta gürültü kavgası kanlı bitti! Kuzeni ile tutuklandı

Adana'da parkta içki içtiği kuzeni Veysel Karadaş (19) ile tartışan M.K. (17), sessiz olmaları için kendilerini uyaran Müslüm Olcay'ı (31) bıçakladı. Hastanede tedaviye alınan Olcay’ın hayati tehlikesi sürerken, polisin operasyonuyla yakalanan kuzenler tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:16
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Adana'da parkta içki içtiği kuzeni Veysel Karadaş ile tartışan M.K. sessiz olmaları için kendilerini uyaran Müslüm Olcay'ı bıçakladı. Kuzeni ile birlikte tutuklandı

Parkta gürültü kavgası kanlı bitti! Kuzeni ile tutuklandı
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Olay 16 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Heykelli Park’ta meydana geldi. Parkta birlikte içki içen kuzenler Veysel Karadaş ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kuzenlerin sesinden rahatsız olan Müslüm Olcay, uyarıda bulundu. Bu sırada M.K., kuzeni Veysel Karadaş’ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay’ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOLMUŞLA KAÇMIŞLAR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olcay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Olcay, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin dolmuşa binip, Barbaros Mahallesi’ne gittiklerini tespit etti. Karadaş ile kuzeni M.K., arkadaşlarının evinde olayda kullandıkları bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K., Olcay’ın küfrederek üzerine geldiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile Veysel Karadaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olcay’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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Ankaralı
24.10.2022 17:44
Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum.Anfa yoluyla,bütün parklarda güvenlik görevlisi vardır.Diğer illeri de Ankara gibi duyarlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum.Ozaman kimse ölmez  
 
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