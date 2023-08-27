Adana'da parkta oturanlara kurşun yağdırdılar

Adana’da motosikletli şüphelilerin parkta düzenlediği silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adana'da parkta oturanlara kurşun yağdırdılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler motosikletle gelerek, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.’yi kurşun yağmuruna tutup kaçtı.

aw017421-06.jpg

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

aw017421-07.jpgYaralılardan Ulaş E. göğüs ile sırt kısmından, Mustafa Ç. ise başından vurularak ağır yaralandı.

aw017421-04.jpg

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

aw017421-03.jpg

aw017421-02.jpg

aw017421-01.jpg

İlgili Haberler
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı
İran’da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü, 8 yaralı
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Beşiktaş Çarşı’da kanlı gece. Motosikletli kişiye silahlı saldırı
Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Ankara’da market yangını Güncel
Ankara’da market yangını
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var Yaşam
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var
Aksaray emniyetinden şok uygulama Güncel
Aksaray emniyetinden şok uygulama
Idalia Fırtınası alarmı verildi Dünya
Idalia Fırtınası alarmı verildi
Trabzonspor’un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti Spor
Trabzonspor’un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti
ABD basınından skandal Türkiye haritası Güncel
ABD basınından skandal Türkiye haritası